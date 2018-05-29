Повредивший картину Репина вандал опроверг сообщения о выпитой водке

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Игорь Подпорин, повредивший 25 мая картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, опроверг свои слова о выпитой пред нападением водке.

"Я водку не пил и не пью вообще. То видео, которое распространено, было сделано после того, как на меня оказали давление", - сказал он на заседании в Замоскворецком суде Москвы, где сегодня решается вопрос об его аресте.

Отвечая на вопрос журналистов, кто оказывал на него давление, Подпорин заявил: "все, включая сотрудников Третьяковки". После этого он сказал, что хотел бы получить помощь от правозащитников.

Также он сказал, что "возможно, жалеет о содеянном".

Говоря о мотивах своего поступка, Подпорин пояснил, что сделал это "потому что в картине все ложь".

Полиция просит заключить вандала под стражу, так как, находясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью либо попытаться сбежать от следствия.

Подпорин был задержан 25 мая после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван".

Мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки.

"Приехал посмотреть на нее (картину - ИФ), в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то", - сказал Подпорин на допросе.

На вопрос, осознает ли он тяжесть своего поступка, мужчина ответил утвердительно.

Из протокола допроса подозреваемого, оглашенного судьей 26 мая, следует, что Подпорин "возмутился содержанием картины".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

В минувшую субботу рассмотрение ходатайства дознания было отложено, а срок задержания подозреваемого продлен на 72 часа по просьбе защиты для сбора характеризующих его материалов.

В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

Согласно материалам дела, представленным дознанием в суд, ущерб, нанесенный "Третьяковке", оценивается более чем в 500 тыс. рублей.