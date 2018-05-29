В Союзе музеев объяснили нападение на картину Репина атмосферой злости в обществе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Союзе музеев нападение на картину Ильи Репина в Третьяковке считают результатом атмосферы нетерпимости в обществе, уроки произошедшего будут обсуждаться 31 мая на Общем собрании организации.

"Произошла трагедия, во многом отражающая общую атмосферу нетерпимости, злости и неадекватности реакций, характерных сегодня для мирового сообщества вообще, и для России, в частности. Мы выражаем соболезнования и солидарность коллегам в Третьяковской галерее", - говорится в заявлении Союза, опубликованном на сайте организации за подписью президента Союза музеев России, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Отмечается, что в Союзе с напряженным вниманием ждут, "получит ли преступник достойное наказание, способное остановить ему подобных".

"От этого зависит наша возможность и готовность далее увеличивать доступность музейных пространств", - говорится в документе.

В Союзе считают, что путь от покушения на "Ивана Грозного..." до уничтожения памятников Пальмиры и Бамианских статуй Будды очень невелик, и благодарят МВД и Росгвардию "за сохранение полицейской охраны в некоторых музеях, без этого было бы ещё хуже".

"Уроки и причины этого преступления станут предметом обсуждения на Общем собрании Союза музеев России в Москве 31 мая сего года", - заключили в Союзе.

Ранее полиция задержала мужчину, повредившего картину "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее - он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

Картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", также известной как "Иван Грозный убивает своего сына", в Третьяковской галерее были нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции.