ЦИК ответил на заявления Навального о возможных махинациях с открепительными талонами

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что сотрудник штаба Алексея Навального, который взял направления на три разных избирательных участках, не сможет проголосовать трижды, и пригрозил ему уголовным наказанием.

"Есть в интернете сообщение, что у человека есть три отрывных талона, которые позволят ему проголосовать трижды. Я очень рад за этого человека, жду его в гости. У меня еще есть семь талонов, могу и 70 распечатать. И тоже подарю ему. И он может думать, что он 73 раза сможет проголосовать. А шепотом ему скажу, что действует только то заявление, которое написано первый раз", - сказал Булаев на заседании ЦИК во вторник.

"Система ГАС "Выборы", дура она, конечно, обрабатывает только одно заявление и первое. На всех остальных участках ему ласково скажут: "Вы не наш избиратель". А если он настойчиво будет пытаться, то после второго голосования его ждет Следственный комитет", - заявил зампред ЦИК.

По его словам, это уголовно-наказуемое деяние, которое предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Хоть десять у вас талонов на руках, хоть пятнадцать. Действует один и первый. Все остальное бессмысленно. В этом есть защита от дураков, которые пытаются взять три талона, а потом в интернете трясти ими. Вот у меня три талона, я всех обманул. Ну, радуйтесь. До 18 марта. Боюсь, будет разочарование", - рассказал Булаев.

Ранее Навальный распространил видеоролик, в котором сотрудник его штаба пришел с паспортом в МФЦ Косино, Новокосино и Вешняки, и в каждом получил бумагу, которая якобы позволит ему проголосовать на разных участках. Сам оппозиционер высказал уверенность, что все 4,3 млн открепившихся - это люди, взявшие с десяток таких талонов.

Согласно новым правилам, избиратель может подать заявление в МФЦ и сам заранее выбрать участок, на котором он собирается голосовать.