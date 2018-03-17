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Глава Минкомсвязи рассказал о росте хакерской активности перед выборами

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Минкомсвязи зафиксировало увеличение числа хакерских атак по мере приближения к выборам президента РФ, заявил в субботу глава ведомства Николай Никифоров.

"Мы действительно определенный рост активности наблюдаем. Но мы в работоспособности и защите системы абсолютно уверены", - сказал он, отметив, что "все специалисты переведены на круглосуточный режим работы".

"Атаки - постоянное явление, мы их наблюдали и раньше. Пока сложно сказать, насколько они связаны с проведением выборов. Но посмотрим. Думаю, что основной театр мы увидим во время голосования здесь, в центральной части России", - пояснил Никифоров.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на церемонии старта голосования на выборах президента РФ в ЦИКе сообщил, что в субботу - в "день тишины" сайт Роскомнадзора подвергся хакерской атаке. "Но уверен, что завтра все будет отлично, и все смогут наблюдать, как россияне придут голосовать на выборах президента", - сказал он.

Теги: Минкомсвязи, Николай Никифоров
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