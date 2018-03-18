В Киеве полиция не пустила желающих проголосовать на выборах к посольству РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Полиция не пускает к зданию посольства России в Украине желающих проголосовать на выборах президента РФ.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", желающим осуществить волеизъявление, прибывшим на данный избирательный участок, сотрудники полиции объясняют, что сегодня в здание пускают лишь сотрудников дипучреждения.

По состоянию на 9:00, к посольству приходили лишь несколько человек, желающих проголосовать.

В то же время, у ограждения на подходе к посольству продолжается акция националистов. Никаких активных действий они не предпринимают.

Правопорядок в квартале обеспечивает очень большое количество правоохранителей.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

В минувшую пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений на Украине для участия в выборах президента России.

В тот же день член ЦИК РФ Василий Лихачев сказал, что заявление Авакова о недопуске в российские дипучреждения российских граждан для голосования на выборах президента РФ нарушает международные и двусторонние обязательства Украины.

В свою очередь, накануне ОБСЕ направила обращение в адрес киевской власти о необходимости соблюдения прав россиян при голосовании на выборах президента РФ на территории Украины.