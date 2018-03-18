В Госдуме обвинили Киев в попытке дестабилизировать процесс выборов президента РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Украина пытается дестабилизировать процесс выборов президента России, считает председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее в СМИ появилась информация, что киевские власти заблокировали доступ россиян к участкам для голосования, которые организованы на территории Украины.

"Чего они добиваются не очень понятно, дестабилизируют избирательную ситуацию",- сказал Крашенинников "Интерфаксу" в воскресенье.

Парламентарий полагает, что таким образом киевские власти пытаются "решать какие-то государственные процессы, но на самом деле они просто мешают простым гражданам реализовать свое субъективное право".

При этом он полагает, что МИД РФ в этой ситуации может направить ноту протеста. Решение обращаться в международные инстанции, по его мнению, также остается за внешнеполитическим ведомством.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил "Интерфаксу", что Россия обратится в ОБСЕ в связи с блокировкой киевскими властями доступа 70 тысячам граждан РФ на Украине к участкам для голосования в российских дипучреждениях. "Мы, безусловно, будем обращаться в ОБСЕ, потому что в данном случае нарушаются фундаментальные права наших граждан, я напомню, что на территории нынешней Украины находится около 70 тысяч граждан России, которые имеют право беспрепятственного доступа во все консульские и дипломатические учреждения РФ", - сказал он.

Кроме того, Толстой отметил, что информация будет доведена до наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ, которые работают на выборах президента РФ.

"Россия никогда не унизится до того, чтобы подобные вещи делать в отношении Украины, но нарушение прав наших граждан не останется без ответа, - сказал он, - и, конечно, мы будем привлекать к этому внимание на всех международных площадках, и будем привлекать к этому внимание наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, которые работают в России сегодня, и надеюсь, что последует реакция международного сообщества".

16 марта глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента России доступ в посольство РФ в Киеве и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове для обычных граждан РФ будет закрыт. Проход будет возможен только по дипломатическим паспортам. С утра 18 марта в Киеве уже не пустили в посольство на выборы нескольких граждан России.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.