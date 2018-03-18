В Томске завучи школы требовали от учителей отчитаться об участии в выборах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Томской области пресекла нарушение в ходе выборов, сообщается в материалах избиркома.

"Поступило сообщение, что в школе №34 в Томске завучи требуют от учителей сведения об участии в выборах. Избирательная комиссия Томской области провела проверку, был сделан контрольный звонок, факт подтвердился", - говорится в материалах.

Отмечается, что деятельность прекращена после требования председателя избирательной комиссии Томской области Эльмана Юсубова.

Также сообщается, что на избирательном участке №49 наблюдателю не давали ознакомиться со списком избирателей, и только после обращения в облизбирком ему предоставили такую возможность.

18 марта в России проходят выборы главы государства. В избирательном бюллетене восемь кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.