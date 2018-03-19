Нетаньяху поздравил Путина с победой на выборах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России, сообщают в понедельник израильские СМИ.

"Дорогой президент, примите мои искренние поздравления с вашей победой на вчерашних выборах", - говорится в поздравлении Нетаньяху.

Он выразил надежду на продолжение совместной работы "в духе доверия и понимания для продвижения существенных интересов" двух стран.

К настоящему времени поздравительные телеграммы направили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Венгрии Янош Адер, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Кубы Рауль Кастро, президент Молдавии Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным пожелал РФ успехов в модернизации в политике, экономике и ряде других сфер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора также поздравил Путина с переизбранием.

Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер также поздравил Путина с переизбранием на пост президента России. "Я поздравляю Вас и граждан Российской Федерации с Вашим переизбранием и желаю им процветания при вашем правлении", - говорится в заявлении Штайнмайера, опубликованном в понедельник пресс-службой президента.