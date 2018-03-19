Меркель поздравила Путина с переизбранием

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель направила Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравила его с переизбранием на пост президента России, сообщает в понедельник пресс-служба германского правительства.

"Я сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность президента России", - цитирует пресс-служба телеграмму Меркель, направленную Путину.

"На сегодняшний день очень важно продолжать развитие диалога между нашими странами и народами. На основании этого нам необходимо стремиться к тому, чтобы конструктивно решить проблемы, возникающие как в отношениях между нашими государствами, так и на мировой арене", - подчеркнула германский канцлер.

Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер​ также принес свои поздравления Путину с переизбранием на пост президента России. "Я поздравляю Вас и граждан Российской Федерации с Вашим переизбранием и желаю им процветания при вашем правлении", - говорится в заявлении Штайнмайера, опубликованном в понедельник пресс-службой президента.

К настоящему времени поздравительные телеграммы направили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Серж Саргсян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Венгрии Янош Адер, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Кубы Рауль Кастро, президент Молдавии Игорь Додон, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным пожелал РФ успехов в модернизации в политике, экономике и ряде других сфер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора также поздравил Путина с переизбранием. Поздравил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.