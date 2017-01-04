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Задержанных в Москве пикетчиков в поддержку Дадина отпустили из полиции

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Всех участников одиночных пикетов в поддержку осужденного Ильдара Дадина, задержанных в среду возле здания ФСИН России в центре Москвы, отпустили из ОВД "Якиманка", сообщил на своей странице в фейсбуке активист Сергей Ожич.

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По его словам, из полиции отпущены все шестеро задержанных: Елена Захарова, Мария Рябикова, Михаил Лашкевич, Павел Кузнецов, Татьяна Таврит и Леонид Дуброво.

Ожич добавил, что активистам вменяется административное правонарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как сообщалось, одиночные пикеты возле здания ФСИН России на Житной улице в Москве проводились в среду в поддержку первого и пока единственного осужденного в России за неоднократное нарушение правил проведения митингов активиста Ильдара Дадина, который более месяца назад был этапирован из карельской колонии и местонахождение которого до сих пор неизвестно.

Ранее с просьбой к ФСИН сообщить местонахождение Дадина обратились писатели, правозащитники и журналисты, в том числе Лев Тимофеев, Людмила Улицкая, Лев Пономарев, Алексей Венедиктов, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко, Марина Вишневецкая, Лев Рубинштейн, Александр Подрабинек и Григорий Пасько.

Теги: Москва, Ильдар Дадин
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