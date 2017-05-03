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Москва Снос московских пятиэтажек

Собянин допустил включение аварийных 2-4-этажных домов в программу реновации

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Дома двух - четырех этажей, находящиеся в аварийном состоянии, могут быть включены в программу реновации жилого фонда Москвы наравне с пятиэтажками, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"На 90% в программу включаются пятиэтажки, но если дома двух - четырех этажей, которые находятся в безобразном состоянии, они по такой же схеме могут быть включены", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Москва 24" (ВГТРК) в среду.

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Он пояснил, что жители пятиэтажек, которые не вошли в программу, могут собраться на собрание собственников жилья и подать заявку в правительство Москвы о желании участвовать в программе. "Если такое официальное решение будет принято на собрании собственников, мы обязательно самым внимательным образом к нему отнесемся и постараемся включить в проект программы", - подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что пока в перечень реновации не вошло около 3,5 тыс. пятиэтажек, жители которых могут подать заявку в управу при желании быть включенными в программу.

Он также напомнил, что жителям сносимых пятиэтажек не нужно будет доплачивать при переселении, им будут предоставляться равнозначные по количеству комнат и равнозначные или большие по площади квартиры, однако увеличить количество комнат жители смогут за доплату.

Мэр Москвы подчеркнул, что слухи о том, что жителей города будут переселять в удаленные районы, это провокация. "Провокаций очень много. Наверно, кто-то хочет "погреться" на этой теме, чтобы жители вышли на улицу и потребовали мэра к ответу, что переселяют непонятно куда. Еще раз говорю: переселять будут в те же районы", - заявил Собянин.

Теги: Сергей Собянин, Москва
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