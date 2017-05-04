Счетная палата пока не будет мониторить программу реновации жилья в Москве

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В мониторинге программы реновации жилья в Москве пока нет необходимости, считает глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

"Сейчас в этом нет пока никакой необходимости", - сказала Голикова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Она отметила, что Москва взяла на себя сложные, с точки зрения реализации, обязательства, но они крайне востребованы населением страны, в данном случае города.

"То, что сейчас переживет Москва (...), этот опыт неоценим с точки зрения последующей реализации в других регионах", - сказала Голикова.

В предварительный список домов, которые могут попасть в программу реновации вошли чуть более 4,5 тыс. домов, в которых проживают порядка 1 млн человек. Голосование жителей этих домов о включении той или иной "хрущевки" в программу реновации пройдет с 15 мая по 15 июня.