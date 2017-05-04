В Москве 5 мая пройдет митинг за расширение программы сноса хрущевок

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Митинг за расширение списка домов, попавших под реновацию, пройдет 5 мая в парке Сокольники, сообщил организатор митинга, член правления Московского фонда развития местного самоуправления (Моссовет) Юрий Загребной.

"Минимум несколько имеющих "заслуженную ветхость" домов, жители которых многократно просили власти помочь, оказались вне популярного перечня. И это неправильно", - говорится в сообщении, размещенном Загребным на сайте Моссовета.

В сообщении Загребной отмечает, что он стал одним из заявителей митинга на площадке "гайд-парка" в Сокольниках "Убежден, что жители этих домов имеют право на внимательное участие к своим просьбам и требованиям", - заявляет он.

Митинг пройдет 5 мая в 17:00, уточняется в сообщении.

В нем говорится, что еще один митинг горожан, желающих, чтобы их дома были включены в программу реновации, запланирован 6 мая, и "это будет крупная несанкционированная акция".