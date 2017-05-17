Прокуратура начала проверку из-за выброса сероводорода в Капотне

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы начала комплексную проверку с привлечением профильных ведомств в связи с многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе в районе Капотни, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства столицы Елена Россохина.

"В связи с превышением более чем в 50 раз концентрации сероводорода, зафиксированным 17 мая датчиками ПДК Мосэкомониторинга, прокуратура города организовала комплексную проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора и МЧС России", - сказала Россохина.

По ее словам, в ходе проверки предстоит установить причины выброса вредных веществ в атмосферу столицы. "Планируется провести ряд мероприятий, в том числе предусмотрено взятие проб воздуха", - отметила собеседница агентства.

Ранее "Мосэкомониторинг" сообщил, что предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в районе Капотня на юго-востоке Москвы к 9:00 среды была превышена в 9,85 раза.

По данным учреждения, загрязнение воздуха фиксируется с 1:00 среды, то есть восемь часов подряд. Максимальный уровень сероводорода фиксировался на уровне 51,4 ПДК м.р.(предельно допустимая концентрация минимальная разовая - ИФ), минимальный - на уровне 2,9 ПДК м.р.

Между тем в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве сообщили "Интерфаксу", что мобильные лаборатории МЧС и Росгидромета не зафиксировали превышений ПДК сероводорода в районе Капотня на юго-востоке столицы.

В пресс-службе московского НПЗ также заявили об отсутствии превышений на объектах завода.