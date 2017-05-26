Москалькова заявила о преждевременности голосования по программе реновации жилья

Закон о реновации еще не принят и не урегулированы все существенные вопросы, чтобы предлагать москвичам голосовать, считает омбудсмен

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Голосование за включение домов в программу реновации столичного жилья не следует проводить до принятия федерального закона, считает Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Представляется, что до тех пор, пока все существенные вопросы реновации не будут урегулированы федеральным законом, преждевременно предлагать гражданам решать судьбу своих домов и свое будущее", - говорится в заявлении Москальковой, опубликованном на сайте омбудсмена в пятницу.

В документе отмечается, что для того, чтобы выбор москвичей был обдуманным и взвешенным, необходимо представлять условия, на которых будет происходить расселение домов, в том числе то, какое жилье можно получить взамен занимаемого, имеются ли альтернативные варианты, какие существуют правовые гарантии, а так же будет ли у них возможность защиты своих прав в органах правосудия.

"Названные и множество иных условий должны быть предусмотрены федеральным законом", - добавила Уполномоченный по правам человека.

Москалькова подчеркнула, что федеральный закон, регулирующий механизмы реализации программы реновации, в настоящее время не принят, законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, получил значительное число замечаний и предложений, а второе чтение перенесено на 5 июля.

"Однако решение потенциальные переселенцы должны принять уже сейчас: в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02 мая 2017 г. № 245-ПП голосование для последующего включения многоквартирных домов в программу реновации проводится в период с 15 мая по 15 июня", - напомнила омбудсмен.