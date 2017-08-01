Два человека госпитализированы после нападения на конвоиров в Мособлсуде

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Два человека госпитализированы после стрельбы в здании Московского областного суда, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Московской области.

"13:50 нападение на конвой Мособлсуда (...). Бригада прибыла в 14:00, двое пострадавших: мужчина 40-45 лет (. . . ) женщина 40 лет. Огнестрельных ранений не было", - сказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавшие доставлены в Красногорскую городскую больницу №1, о словам собеседника агентства, в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее в МВД подтвердили ликвидацию троих нападавших на сотрудников полиции в здании Мособлсуда. "При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены", - сообщила "Интерфаксу" представитель областного главка полиции Татьяна Петрова.

По данным источника "Интерфаксу", все нападавшие являются фигурантами уголовного дела "банды ГТА".