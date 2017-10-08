Эксперты оценили стоимость горящего рынка "Синдика" почти в 6,5 млрд рублей

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Стоимость строительного рынка "Синдика", где в воскресенье произошел крупный пожар, может достигать 6,5 млрд рублей, сообщила "Интерфаксу" директор департамента оценки консалтинговой компании Knight Frank Ольга Кочетова.

"Стоимость этого объекта при площади 150 тыс. кв.м может составить 5,5 - 6,5 млрд рублей", - сказала Кочетова.

Сообщение о пожаре на рынке "Синдика" в Одинцовском районе Подмосковья поступило экстренным службам в 15:08 в воскресенье. На место прибыли пожарные, из здания эвакуировали около 3 тыс. человек.

В МЧС полагают , что локализовать пожар получится только к 2-3 часам ночи понедельника. По информации источника "Интерфакса" в экстренных службах, продолжают рушиться внутренние конструкции здания, площадь обрушения уже составляет 600 кв.м.

Также сообщалось, что на подземном паркинге торгового комплекса взорвалось несколько автомобилей.

Строительный рынок "Синдика" занимает площадь в 150 тыс. кв. м, в нем расположены около 1 тыс. магазинов и имеется паркинг на 5,2 тыс. машиномест.