Водителю перевернувшегося в Подмосковье автобуса предъявлено обвинение

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Шоферу, управлявшему разбившимся под Коломной пассажирским автобусом, предъявлено обвинение. Об этом сообщила "Интерфаксу" в среду начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.

"Сегодня водителю автобуса, совершившему дорожно-транспортное происшествие в Коломенском районе, в результате которого погибли пять человек, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ), - сказала Петрова.

"Кроме того, следователь вышел с ходатайством в Коломенский городской суд об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сказала она.

6 октября в 15:30 на третьем километре автодороги "Обход города Коломны" водитель рейсового автобуса "МАН" не справился с управлением и опрокинул машину в кювет. Минздрав сообщал, что в результате случившегося погибли пять человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).