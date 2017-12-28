Открывшему стрельбу на фабрике "Меньшевик" предъявили обвинение в убийстве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в убийстве бывшему совладельцу московской кондитерской фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову, застрелившему в среду охранника фабрики, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что допрос обвиняемого завершен и в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.

Стрельба на фабрике "Меньшевик"

Утром 27 декабря бывший совладелец кондитерской фабрики "Меньшевик" вступил с нынешним руководством предприятия в перепалку, в ходе которой достал ружье и выстрелил несколько раз, смертельно ранив охранника. После этого он забаррикадировался в здании и оказал активное сопротивление полиции. Затем он скрылся с территории фабрики, бросив там оружие.

Рано утром в четверг мужчина был задержан в Москве на складе бывшей типографии газеты "Правда". По словам источника "Интерфакса", Аверьянов на допросе заявил, что действовал в рамках самообороны - применил против визитеров свой карабин в качестве самообороны после того, как те стали угрожать ему огнестрельным оружием.

Ранее экс-владелец "Меньшевика" неоднократно обращался в правоохранительные органы с жалобой на рейдерский захват предприятия. Фабрика в свою очередь оказалась хроническим должником.