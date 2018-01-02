В Москве в 2017 году построили более 120 км дорог

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В Москве ежегодно строится не менее 100 км новых дорог, в 2017 году построено более 120 км, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Если глобально посмотреть, каждый седьмой километр всех дорог Москвы - это новые дороги. Как минимум треть, а то и половина инженерных сооружений - подземных переходов, тоннелей эстакад - это новые объекты", - рассказал он в интервью телеканалам "Москва 24" и ТВЦ, вышедшем во вторник.

Мэр подчеркнул, что ранее никогда в истории Москвы не уделялось такого внимания к развитию автомобильных дорог. "Это главная статья транспортных расходов Москвы", - отметил Собянин, добавив, что в ближайшие три года в столице также будет построено не менее 300 км дорог.