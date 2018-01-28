В Москве полиция призвала собравшихся на несогласованную акцию разойтись

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции призывают собравшихся на Триумфальной площади в Москве граждан разойтись.

Как передает корреспондент "Интерфакса", полицейские в мегафон призывают собравшихся на Триумфальной площади покинуть территорию. "Уважаемые граждане, ваша акция не согласована с органами исполнительной власти. Просьба разойтись", - объявляют полицейские.

В данный момент на Триумфальной площади находятся несколько десятков человек, около половины из которых - журналисты различных СМИ. По периметру площади и рядом с ней находятся несколько десятков сотрудников полиции и полицейские автомобили, в данный момент обстановка на месте спокойная.

26 января прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам несанкционированного шествия по Тверской улице Москвы и предупредила об ответственности за нарушение закона.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный призывал своих сторонников принять участие в протестной акции в столице в связи с предстоящими президентскими выборами.

Между тем, 26 января Президиум Верховного суда России не допустил Навального к президентским выборам, поставив точку в рассмотрении жалоб оппозиционера на отказ ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом. Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года.