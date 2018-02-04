Упавшие из-за непогоды деревья повредили больше 10 автомобилей в Москве

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Более десятка автомобилей повреждено в результате падения деревьев в Москве после сильного снегопада вечером в субботу, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В настоящий момент деревья продолжают падать из-за снега, пострадавших нет, однако известно, что уже повреждено более десяти автомобилей в разных районах города",- сказал собеседник агентства.

В частности, он отметил, что большое количество автомобилей были повреждены на севере столицы и в центре города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей к осторожности в связи с обледенением деревьев.