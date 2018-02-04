Уровень погодной опасности в Москве повышен до оранжевого

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности Москве в воскресенье с желтого до оранжевого.

Как сообщает ведомство, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесение ущерба из-за сильного снега, обледенения.

Ранее сообщалось, что в столичном главке МЧС создан оперативный штаб в связи с сильным снегопадом в Москве. Штормовое предупреждение будет действовать по меньшей мере до конца суток.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собяние сообщил, что в результате удара стихии в городе погиб один человек, еще пятеро пострадали.

По прогнозу синоптиков, сильный снегопад в Москве продолжится весь день в воскресенье, ожидаются метель, заносы на дорогах, гололедица, налипание снега на проводах и деревьях.

Как сообщил "Интерфаксу" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, осадки в городе за последние сутки выпали не только в виде снега и мокрого снега, но и в виде ледяного дождя. Из-за непогоды временно останавливалось движение трамваев в районе Измайлово. Кроме того, утром в воскресенье на пути Филевской линии метро упало дерево, из-за чего было прервано движение поездов.

По данным синоптиков, за минувшие сутки в городе выпало 23 мм осадков или около 64% месячной нормы. Высота сугробов с утра субботы увеличилась с 32 до 43 см и достигла рекордного для нынешней зимы значения.