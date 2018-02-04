"Аэрофлот" вечером 4 февраля отменил еще 20 рейсов в "Шереметьево"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" второй раз за сутки сообщает об отмене десятков рейсов из-за сложных погодных условий в Москве.

Вечером в воскресенье перевозчик отменяет 20 вылетов по направлению из/в аэропорт "Шереметьево". Еще 13 рейсов в московский аэропорт отменяются в ночь с воскресенья на понедельник, следует из сообщения "Аэрофлота".

Накануне вечером компания предупреждала, что из-за погоды отменит в воскресенье 21 рейс из/в "Шереметьево".

Пассажиры "Аэрофлота" оповещаются об изменениях расписания через "колл-центр". Прибывшие в аэропорт "будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", заверила компания.

Ранее в диспетчерских службах московской воздушной зоны "Интерфаксу" сообщали, что почти полторы сотни рейсов задержаны в столичных аэропортах, снегопад может продлиться до полуночи.

В результате мощного снегопада, который обрушился на столицу в выходные, повалено более двух тысяч деревьев. Пострадали несколько человек, один погиб.