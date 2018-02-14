Источник сообщил о получении посольствами в Москве конвертов с белым порошком

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Конверты с неизвестным белым порошком поступили в посольства нескольких иностранных государств в Москве, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

По его словам, конверты поступили в посольства как минимум трех иностранных государств Европы и Среднего Востока.

На месте работают сотрудники экстренных служб, решается вопрос об эвакуации, сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее конверт с белым порошком получила и открыла жена сына американского президента Дональда Трампа. Кроме того, о получении подобного письма рассказал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Подозрительное письмо с белым порошком было также доставлено в один из офисов в Вестминстерском дворце.