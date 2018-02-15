Москва

Иностранные посольства в Москве получили конверты с инсектицидами

Есть обновление от 20:31

Подозрительные письма были доставлены в более чем 10 диппредставительств, в том числе, посольства Франции, Чехии, Нидерландов, Польши

Иностранные посольства в Москве получили конверты с инсектицидами
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Порошок в конвертах, отправленный по почте в иностранные посольства в Москве, оказался порошком для травли насекомых, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

По его словам, экспертизой установлено, что в состав обнаруженного в конвертах порошка входит пестицид фипронил, используемый в сельском хозяйстве и ветеринарии.

Он отметил, что все разосланные в посольства конверты подписаны одним отправителем.

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"Письма были разосланы в посольства Венгрии, Франции, Румынии, Чехии, Болгарии, Нидерландов, Польши и несколько других - всего получено более десятка писем", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД "Интерфаксу" сообщили, что обнаруженный в письмах порошок не представляет опасности, по фактам рассылки проводятся проверки.

К диппредставительствам выезжали мобильные лаборатории МЧС, которые проводили экспресс-анализ порошка для замеров радиации и химических веществ. Затем конверты передавали полиции для более предметного изучения.

Письма с подозрительным содержимым получали не только в Москве. Так конверт с белым порошком получила и открыла жена сына американского президента Дональда Трампа. Кроме того, о получении подобного письма рассказал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Подозрительное письмо с белым порошком было также доставлено в один из офисов в Вестминстерском дворце.

Теги: Москва
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