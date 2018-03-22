Главные новости
В РоссииГубернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из ВолоколамскаВ РоссииВ МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем РейхеВ РоссииКомиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих норм
Москва

Правительство Подмосковья направит в Волоколамский район бригаду врачей

В центре Волоколамска установят табло, на котором будет отражаться анализ воздуха

Правительство Подмосковья направит в Волоколамский район бригаду врачей
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Бригада узконаправленных врачей будет работать в Волоколамском районе до разрешения ситуации с полигоном "Ядрово", сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Запрос был об обязательной бригаде врачей, учитывая, что люди беспокоятся, это связано с различными проблемами с сердцем, токсикология. Нами будет направлена бригада из 12 врачей - узкие специалисты - пульмонологи, дерматологи, все, что связано с этим направлением", - сказал Воробьев журналистам.

В РоссииГубернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из ВолоколамскаГубернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из ВолоколамскаЧитать подробнее

По его словам, бригада врачей будет работать в Волоколамске до тех пор, пока не завершится ликвидация ситуации, связанной с полигоном "Ядрово".

Помимо этого он добавил, что в центре города будет работать табло, на котором в режиме онлайн будет отражаться анализ воздуха. Данное поручение дано областному МЧС.

Также губернатор отметил, что заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков назначен спецпредставителем губернатора по вопросам, связанным с полигоном "Ядрово".

В Минздраве Московской области сообщили, что к медикам в среду обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. Пятеро из них госпитализированы.

Глава муниципалитета Евгений Гаврилов отметил, что неприятный запах возник в Волоколамске из-за разлома на мусорном полигоне "Ядрово", произошедшего в ночь на среду. "Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован", - привели "Интерфаксу" слова Гаврилова в пресс-службе администрации Волоколамского района.

В среду на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. Затем отправился в ЦРБ, где пообщался с местными жителями.

По словам губернатора, в больницу Волоколамска в среду обратились 60 человек, при этом 6 человек попросили о госпитализации.

Теги: Россия, Москва, Волоколамск
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Правительство Подмосковья направит в Волоколамский район бригаду врачейПравительство Подмосковья направит в Волоколамский район бригаду врачей
В центре Волоколамска установят табло, на котором будет отражаться анализ воздухаПодробнее
 Подмосковные прокуроры начали проверку по фактам отравления людей в ВолоколамскеПодмосковные прокуроры начали проверку по фактам отравления людей в Волоколамске
Проверка будет проходить под контролем центрального аппарата Генпрокуратуры РФПодробнее
 Выброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеВыброс газа на полигоне "Ядрово". Обобщение
Жители Волоколамска в среду рассказали о резком запахе от полигона, в районной администрации говорят о госпитализации четырех детейПодробнее
 В администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в "Ядрово"В администрации Волоколамского района Подмосковья подтвердили выброс газа в "Ядрово"
Местные власти опровергли информацию о распылении баллончика в школеПодробнее
Москва вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The EconomistМосква вошла в топ-10 городов с самым быстрым ростом цен по версии The Economist
Сингапур вновь признан самым дорогим городом мираПодробнее
 Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полицииПредседателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полиции
Ее отпустили без составления протокола после задержания на митинге в МосквеПодробнее
 Собянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снегаСобянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снега
Мэр подчеркнул, что Москве удалось избежать коллапса, несмотря на рекордные снегопадыПодробнее
 Режим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в ПодмосковьеРежим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье
Мера принята для ликвидации последствий выброса свалочного газаПодробнее
 Прошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 летПрошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 лет
Зимний сезон в столице также стал одним из рекордных по количеству мощных снегопадовПодробнее
 Реставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублейРеставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублей
За эту сумму нужно будет отреставрировать облицовку, восстановить чугунные фигуры и мозаикуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГубернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из ВолоколамскаВ РоссииВ МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем РейхеВ РоссииКомиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих нормМоскваВыброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеЭкономика"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета УкраиныЭкономикаКиев вышел из программы экономического сотрудничества с Россией

Конгресс США предоставит $250 млн на борьбу с "российским влиянием"

Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica

Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge AnalyticaОснователь Facebook пообещал ужесточить доступ приложений к данным пользователей Подробнее

СМИ узнали о попытках Лондона убедить союзников в Европе выслать российских дипломатов

Туман не позволил самолету из Москвы приземлиться в Барнауле

Посольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извиниться

Посольство РФ призвало США предоставить доказательства по делу Скрипаля или извинитьсяВ российской дипмиссии призвали прекратить демонизировать Россию и угрожать российским дипломатам Подробнее

Правительство Подмосковья направит в Волоколамский район бригаду врачей

Правительство Подмосковья направит в Волоколамский район бригаду врачейВ центре Волоколамска установят табло, на котором будет отражаться анализ воздуха Подробнее

"Дождь" приостановил работу с Госдумой после решения комиссии по этике

"Дождь" приостановил работу с Госдумой после решения комиссии по этикеТелеканал настаивает на пересмотре решения комиссии и проведении расследования в отношении Леонида Слуцкого Подробнее

Самолет Москва-Владивосток вынужденно приземлился в Новосибирске

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru