Правительство Подмосковья направит в Волоколамский район бригаду врачей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Бригада узконаправленных врачей будет работать в Волоколамском районе до разрешения ситуации с полигоном "Ядрово", сообщил журналистам в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Запрос был об обязательной бригаде врачей, учитывая, что люди беспокоятся, это связано с различными проблемами с сердцем, токсикология. Нами будет направлена бригада из 12 врачей - узкие специалисты - пульмонологи, дерматологи, все, что связано с этим направлением", - сказал Воробьев журналистам.

По его словам, бригада врачей будет работать в Волоколамске до тех пор, пока не завершится ликвидация ситуации, связанной с полигоном "Ядрово".

Помимо этого он добавил, что в центре города будет работать табло, на котором в режиме онлайн будет отражаться анализ воздуха. Данное поручение дано областному МЧС.

Также губернатор отметил, что заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков назначен спецпредставителем губернатора по вопросам, связанным с полигоном "Ядрово".

В Минздраве Московской области сообщили, что к медикам в среду обратилось 57 детей из Волоколамского района, они жаловались на головокружение и тошноту. Пятеро из них госпитализированы.

Глава муниципалитета Евгений Гаврилов отметил, что неприятный запах возник в Волоколамске из-за разлома на мусорном полигоне "Ядрово", произошедшего в ночь на среду. "Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован", - привели "Интерфаксу" слова Гаврилова в пресс-службе администрации Волоколамского района.

В среду на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. Затем отправился в ЦРБ, где пообщался с местными жителями.

По словам губернатора, в больницу Волоколамска в среду обратились 60 человек, при этом 6 человек попросили о госпитализации.