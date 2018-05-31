Москва

Суд в Волоколамске отказал 17 горожанам в иске против свалки "Ядрово"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Волоколамский городской суд Московской области в четверг отклонил второй коллективный иск местных жителей с требованием закрыть мусорный полигон "Ядрово" для приема отходов.

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"Решением суда от 30 мая в удовлетворении исковых требования группы лиц - Акутиной, Богатыревой, Громовой, Егарминой, Лапкина и других - отказано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

Всего в качестве истцов по иску были заявлены 17 местных жителей, шесть из которых также выступали в интересах своих несовершеннолетних детей. Заявители требовали закрыть "Ядрово" для приема отходов и обязать администрацию полигона провести рекультивацию свалки.

Ответчиком по иску выступало ООО "Ядрово", в качестве третьих лиц к делу были привлечены администрация Волоколамского района и министерство экологии и природопользования Подмосковья, отметил собеседник агентства.

Отклоненный в четверг иск стал вторым рассмотренным из тех, по которым в Волоколамском суде ведется разбирательство в связи с ситуацией на полигоне "Ядрово": 3 мая суд отклонил аналогичное исковое заявление от восьми истцов.

Ситуация в Волоколамске обострилась в марте после выбросов свалочного газа на мусорном полигоне "Ядрово". К медикам с жалобами на плохое самочувствие обратились десятки детей. В районе начались митинги протеста с требованием закрыть полигон. 14 апреля "виновный" в выбросах свалочного газа старый участок полигона ("первая карта") перестал принимать мусор. Однако завоз мусора продолжился на "вторую карту" (новый участок) полигона, которая была построена по современным технологиям.

Отравление в Волоколамске

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Теги: Подмосковье, Ядрово, Волоколамск
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