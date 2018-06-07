Что произошло за день: четверг, 7 июня

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел свою 16-ю "прямую линию" с россиянами. Она продолжалась около 4 часов 20 минут, было задано около 65 вопросов. В этот раз президент мог сразу давать поручения главам регионов и министерств, ответственных за ту или иную сферу.

- В числе обсуждаемых на "прямой линии" тем были вопросы роста цен на бензин, проблемы получения гражданства соотечественниками, продолжающееся противостояние с Западом, проблемы в отношениях с Украиной и риск обострения ситуации в преддверии ЧМ, возможные налоговая и пенсионная реформы, нерешенные проблемы в пострадавшем от наводнения Ставропольском крае, проблема закрывающихся больниц и общая ситуация с лечением онкозаболеваний, ипотечные кредиты многодетным семьям и проблема утилизации мусора.

- Кроме того, президент рассказал, чем ему пришлось пожертвовать, когда он стал президентом, и ответил на вопрос о преемнике.

- По следам "прямой линии" Минэнерго подготовило законопроект о росте экспортной пошлины на нефтепродукты, а Минфин предложил поднять предельные значения экспортных пошлин на нефтепродукты, до которых правительство получит право своим решением их поднимать, до 90% от пошлины на нефть.

- Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Также сегодня министерство строительства и ЖКХ России выдало разрешение на строительство российского участка Nord Stream 2.

- Сборная России по футболу опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА.

- Власти США наложили штраф в $1 млрд на китайскую ZTE Corp. Заключенное с корпорацией соглашение снимет американские санкции с китайской компании и позволит ей остаться в бизнесе.

- Мосгорсуд приговорил Евгения Сазонова, который застрелил в 2016 году сотрудника Росгвардии в Новой Москве, к пожизненному сроку, еще четверо нападавших получили от 6 до 21 года лишения свободы.