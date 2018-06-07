Главные новости
В России"Прямая линия" с Путиным. КороткоВ РоссииМинфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%В миреШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"
В России

Что произошло за день: четверг, 7 июня

65 вопросов Владимиру Путину, одобрение Швецией "Северного потока 2" и сборная РФ по футболу оказалась 70-й в мире

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел свою 16-ю "прямую линию" с россиянами. Она продолжалась около 4 часов 20 минут, было задано около 65 вопросов. В этот раз президент мог сразу давать поручения главам регионов и министерств, ответственных за ту или иную сферу.

- В числе обсуждаемых на "прямой линии" тем были вопросы роста цен на бензин, проблемы получения гражданства соотечественниками, продолжающееся противостояние с Западом, проблемы в отношениях с Украиной и риск обострения ситуации в преддверии ЧМ, возможные налоговая и пенсионная реформы, нерешенные проблемы в пострадавшем от наводнения Ставропольском крае, проблема закрывающихся больниц и общая ситуация с лечением онкозаболеваний, ипотечные кредиты многодетным семьям и проблема утилизации мусора.

- Кроме того, президент рассказал, чем ему пришлось пожертвовать, когда он стал президентом, и ответил на вопрос о преемнике.

- По следам "прямой линии" Минэнерго подготовило законопроект о росте экспортной пошлины на нефтепродукты, а Минфин предложил поднять предельные значения экспортных пошлин на нефтепродукты, до которых правительство получит право своим решением их поднимать, до 90% от пошлины на нефть.

- Швеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Также сегодня министерство строительства и ЖКХ России выдало разрешение на строительство российского участка Nord Stream 2.

- Сборная России по футболу опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА.

- Власти США наложили штраф в $1 млрд на китайскую ZTE Corp. Заключенное с корпорацией соглашение снимет американские санкции с китайской компании и позволит ей остаться в бизнесе.

- Мосгорсуд приговорил Евгения Сазонова, который застрелил в 2016 году сотрудника Росгвардии в Новой Москве, к пожизненному сроку, еще четверо нападавших получили от 6 до 21 года лишения свободы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин прокомментировал инсценировку убийства БабченкоПутин прокомментировал инсценировку убийства Бабченко
Президент РФ заявил, что он узнал об украинском "расстрельном списке" журналистов из СМИПодробнее
 "Прямая линия" с Путиным. Коротко"Прямая линия" с Путиным. Коротко
Избранные ответы президента в ходе общения с народомПодробнее
 Путин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на Сенцова
По словам президента, дела российского журналиста и украинского режиссера несопоставимыПодробнее
 "Прямая линия" с Путиным. Онлайн"Прямая линия" с Путиным. Онлайн
Президент в 16-й раз отвечает на вопросы россиян, в этот раз без гостей в студии, но с прямой связью с губернаторами и министрамиПодробнее
Путин пообещал блогерам не блокировать YouTube и InstagramПутин пообещал блогерам не блокировать YouTube и Instagram
Путин также заявил, что будет побуждать спецслужбы обеспечивать безопасность, не ограничивая свободы интернетаПодробнее
 Путин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой ЭйнштейнаПутин ответил на вопрос о третьей мировой цитатой Эйнштейна
Страх взаимного уничтожения сдерживает ведущие державы от резких движений, заявил президентПодробнее
 Путин в новом формате проведет "прямую линию" с россиянамиПутин в новом формате проведет "прямую линию" с россиянами
Было решено отказаться от гостей в студии, кроме того, президент будет тут же связываться с губернаторами и министрами по заданным вопросамПодробнее
 Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и ПольшиСпасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Германии и Польши
Поиск французских туристов продолжаетсяПодробнее
 Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятийРоссельхознадзор обнаружил нитраты в молоке белорусских предприятий
Ведомство начало расследованиеПодробнее
 СКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника ЗахарченкоСКР отменил решение о признании вещдоками 9 млрд рублей полковника Захарченко
Адвокат обвиняемого Александр Горбатенко заявил, что теперь средства должны быть возвращены владельцамПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 июня6 фото
06 июня
Фотохроника 6 июня
Фотохроника 5 июня7 фото
05 июня
Фотохроника 5 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В России"Прямая линия" с Путиным. КороткоВ РоссииМинфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%В миреШвеция одобрила строительство газопровода "Северный поток 2"В РоссииПутин прокомментировал предложение обменять Вышинского на СенцоваЭкономикаАСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублейСпортРоссия опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА

Кадыров счел хорошим знаком отсутствие вопросов о Чечне на "прямой линии" с Путиным

В случае успеха саммита в Сингапуре Трамп пригласит Ким Чен Ына в Белый дом

Токио пожелал нормализовать отношения с Пхеньяном

В британском МИД заявили о возможности референдума по финальному соглашению с ЕС по Brexit

Трамп оценил свою готовность к встрече с Ким Чен Ыном

Яков Якубович неокончательно отказался баллотироваться в мэры Москвы от "Яблока"

Пентагон увязал безопасность США и НАТО с успехом оборонной реформы на Украине

Индия подтвердила планы купить российские С-400 вопреки давлению США

Украина нарастит участие в операциях НАТО

"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии

"Газпром" обжаловал действия приставов в ШвейцарииПозднее обжалует в Голландии Подробнее

Столтенберг пообещал пригласить Порошенко на саммит НАТО

Что произошло за день: четверг, 7 июня

65 вопросов Владимиру Путину, одобрение Швецией "Северного потока 2" и сборная РФ по футболу оказалась 70-й в мире Подробнее

"Северный поток 2" получил первое разрешение на строительство в России

Глава "Дом.рф" опроверг объединение с ВЭБом

Застреливший росгвардейца житель Новой Москвы осужден пожизненно

Фотохроника 7 июня

Фотохроника 7 июня7 фото

США перебросили в Европу еще один стратегический бомбардировщик

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru