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"Яблоко" определилось с кандидатом в губернаторы Подмосковья

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Конференция подмосковного отделения "Яблока" приняла решение выдвинуть в губернаторы Московской области муниципального депутата из Чехова Николая Дижура.

"За кандидатуру Дижура было отдано 32 голоса, его конкурент, депутат городского округа Химки Дмитрий Трунин, получил 12 голосов. Два бюллетеня были признаны недействительными", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

Николай Дижур - руководитель фракции "Яблоко" в совете депутатов городского округа Чехов Московской области. С 2003 по 2017 год он был депутатом совета депутатов Серпуховского района Подмосковья, с 2004 по 2013 год - председателем совета.

Накануне со своими кандидатами в губернаторы Подмосковья определились КПРФ, "Партия Роста", ЛДПР и "Альянс Зеленых".

Выборы губернатора Московской области намечены на 9 сентября.

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Теги: Подмосковье, Яблоко, Николай Дижур
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