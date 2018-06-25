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Москва

У Мосгоризбиркома не нашлось претензий к кандидатуре Митрохина

Есть обновление от 17:16

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - У Мосгоризбиркома пока нет вопросов к Сергею Митрохину, выдвинутому кандидатом на должность мэра Москвы на конференции московского отделения партии "Яблоко", заявил глава городской избирательной комиссии Валентин Горбунов "Интерфаксу" в понедельник.

"Митрохин для выдвижения кандидатом сдал весь необходимый пакет документов и открыл избирательный счет. Нас своевременно известили о проведении конференции, протокол оформлен правильно. Все необходимые документы на выдвижение Митрохин нам представил. Пока к нему вопросов нет. Если бы были вопросы, мы бы не дали разрешение на открытие счета", - рассказал Горбунов.

Он уточнил, что ситуация в связи с отменой федеральным бюро "Яблока" решения конференции Московского отделения партии о выдвижении Митрохина в качестве кандидата в мэры Москвы будет рассматриваться на стадии подачи документов на регистрацию.

Федеральное бюро "Яблока" на своем заседании в понедельник отменило решение московской конференции о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры.

"Данное решение предполагает отмену выдвижения, так как оно принято с нарушением порядка выдвижения кандидатов в мэры", - сообщила председатель "Яблока" Эмилия Слабунова на заседании бюро.

По словам председателя партии, конференция Московского отделения партии, очередной этап которой состоится 27 июня, может вновь принять решение о выдвижении кандидата, исходя из решения исполкома бюро, которым согласована только кандидатура главы муниципального округа Гагаринский Елены Русаковой.

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Теги: Москва, Сергей Митрохин
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