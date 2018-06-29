Самыми "громкими" в московском транспорте стали болельщики из Мексики и Бразилии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Cамими шумными в московском транспорте из приехавших на Чемпионат мира по футболу болельщиков стали мексиканцы и бразильцы, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов "Интерфаксу" в пятницу.

"Самые громкие болельщики - мексиканские и бразильские. Это отметили волонтеры и водители автобусов-шаттлов. Болельщики этих стран начинают разогревать голос еще в транспорте перед началом матчей, а после побед своих сборных громкость их песен увеличивается", - отметил он.

По словам Ликсутова, автобусы-шаттлы, перевозящие болельщиков, в дни матчей выполняют до 2 тысяч рейсов, в общей сложности с начала ЧМ такие автобусы совершили около 12 тысяч поездок.