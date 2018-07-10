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Москва Попытка блокировки Telegram

Алехина из Pussy Riot оштрафована на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ

Ранее ей назначили наказание за поддержку мессенджера Telegram и акцию у здания ФСБ

Алехина из Pussy Riot оштрафована на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина
Фото: ТАСС, Павел Головкин

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Суд приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей участницу Pussy Riot Марию Алехину за уклонение от обязательных работ, назначенных за акции в поддержку мессенджера Telegram и у здания ФСБ.

"200 тысяч штрафа по одному протоколу, еще 200 тысяч - по второму", - сказала Алехина "Интерфаксу" во вторник вечером.

Ранее во вторник Алехина сообщила, что ее задержали судебные приставы за неисполнение решений суда об обязательных работах, назначенных за акции в поддержку мессенджера Telegram и у здания ФСБ.

По ее словам, речь идет об обязательных работах, назначенных за акции в поддержку Telegram 16 апреля и акцию у здания ФСБ в День работника органов безопасности 20 декабря 2017 года. По обоим случаям на активистку были составлены протоколы.

Как сообщалось, 16 апреля 13 участников протестной акции пришли на Лубянскую площадь в центре Москвы, где начали кидать в здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) России разноцветные бумажные самолетики, протестуя против блокировки мессенджера Telegram.

За эту акцию Мещанский суд признал Алехину виновной в нарушении порядка организации публичного мероприятия (часть 1 статьи 20.2 КоАП РФ) и назначил ей 100 часов обязательных работ.

20 декабря 2017 года Алехина была задержана в ходе акции у здания ФСБ в Москве, где она стояла с развёрнутым плакатом. Позднее Алехина сообщила "Интерфаксу", что была задержана "за подарочный плакат", который она развернула у здания ФСБ. Тогда Мещанский суд Москвы назначил участнице Pussy Riot административное наказание в виде 40 часов обязательных работ.

В августе 2012 года Алехина и другая участница Pussy Riot Надежда Толоконникова были осуждены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый "панк-молебен", который пять девушек из Pussy Riot в балаклавах устроили в конце февраля 2012 года в храме Христа Спасителя в Москве.

В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.

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Теги: Pussy Riot

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