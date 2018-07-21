Станцию "Нижняя Масловка" запланировали открыть в начале будущего года

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Станция "Нижняя Масловка" Большой кольцевой линии Московского метрополитена откроется для пассажиров в начале следующего года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Открыть "Нижнюю Масловку" планируем в начале следующего года", - написал он на своей странице в твиттере в субботу.

Станция "Нижняя Масловка" соединит Большую кольцевую линию #мосметро с серой веткой, Савеловским вокзалом и первой линией Московского центрального диаметра, который пройдет от Лобни до Одинцово. Открыть "Нижнюю Масловку" планируем в начале следующего года. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 июля 2018 г.

По его словам, новая станция станет пересадочной со станцией "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, будет иметь выход к Савеловскому вокзалу, а также к станции первой линии Московского центрального диаметра, которая пройдет от Лобни до Одинцово.

Между тем, ранее неоднократно сообщалось, что строительство "Нижней Масловки" завершится до конца 2018 года.

Новая станция станет продолжением первого участка Большой кольцевой линии на севере Москвы от станции "Петровский парк".