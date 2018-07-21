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Москва

Станцию "Нижняя Масловка" запланировали открыть в начале будущего года

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Станция "Нижняя Масловка" Большой кольцевой линии Московского метрополитена откроется для пассажиров в начале следующего года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Открыть "Нижнюю Масловку" планируем в начале следующего года", - написал он на своей странице в твиттере в субботу.

По его словам, новая станция станет пересадочной со станцией "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, будет иметь выход к Савеловскому вокзалу, а также к станции первой линии Московского центрального диаметра, которая пройдет от Лобни до Одинцово.

Между тем, ранее неоднократно сообщалось, что строительство "Нижней Масловки" завершится до конца 2018 года.

Новая станция станет продолжением первого участка Большой кольцевой линии на севере Москвы от станции "Петровский парк".

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Теги: Москва, Нижняя Масловка, Сергей Собянин

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