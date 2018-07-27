В России

Володин заявил, что вопрос об улучшении пенсионной системы не решить на митингах

Спикер Госдумы также отметил, что избегать обсуждения проблем опасно

Володин заявил, что вопрос об улучшении пенсионной системы не решить на митингах
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на последнем в весенней сессии пленарном заседании Государственной думы РФ
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что опасно уходить от обсуждения изменения пенсионного законодательства, но такие вопросы на митингах не решить.

"Закон (о повышении пенсионного возраста) очень ответственный, давайте исходить из того, что нам вообще вопросы проблемные необходимо обсуждать, нам неправильно их замалчивать (...). Мы не так давно все были свидетелями того, что пенсии не выплачивались, был коллапс самой системы пенсионной, поэтому когда речь идет об обсуждении вопросов совершенствования пенсионного законодательства - а это вопросы, не только регулирующие возраст, это вопросы и будущих пенсий, это вопросы и социальной помощи, и вопросы трудового законодательства, - нам обязательно нужно обсуждать эти вопросы и уходить от этого обсуждения не только неверно, это опасно", - сказал Володин журналистам в пятницу.

"И когда мы говорим о митингах, - на митингах эти вопросы не решишь", - сказал Володин.

Ранее о необходимости проведения митингов против повышения пенсионного возраста заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов, также присутствовавший на итоговой пресс-конференции по случаю окончания весенней сессии.

"Нам нужно для себя дать отчет - та система, которая есть, она устраивает? Давайте этот вопрос зададим. Все скажут: нет, не устраивает, потому что пенсии невысокие, на них тяжело прожить и решать какие-то вопросы жизни, связанные с оплатой жилья, с покупкой лекарств. Если это все есть, то почему мы уходим от обсуждения?" - сказал Володин.

Он отметил, что ответственность человека заключается в том, чтобы обсуждать самые сложные и трудные вопросы. "Да, они не добавят популярности, но обсуждать надо. Мы считаем, что нам нужно за летнее время обсудить вопросы пенсионного законодательства", - сказал он.

По его словам, законопроект, принятый в первом чтении, направлен в регионы, и до 24 сентября определено время для приема поправок.

Он считает, что нужно приходить к таким решениям по самым трудным вопросам, которые помогут находить в обществе консенсус. "Если мы будем метаться из одной стороны в другую, тем более замалчивая острые и сложные темы, это все может привести к плохим последствиям и в экономике, и в политической жизни", - сказал Володин.

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Теги: Госдума, Вячеслав Володин

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