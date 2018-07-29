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Задержанных организаторов митинга против пенсионной реформы отпустили из полиции

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Протоколы о нарушении правил проведения массовых мероприятий составлены на задержанных после митинга против повышения пенсионного возраста, они покинули отдел полиции, сообщает Либертарианская партия, представители которой были заявителями акции.

"В настоящее время все задержанные днем организаторы митинга отпущены", - сказали "Интерфаксу" в партии.

Зампред партии Кирилл Самодуров сообщил агентству, что на председателя либертарианцев Сергея Бойко составлен протокол по части 1 статьи 20.2 Кодекса об административных правоотношениях ("Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), на Михаила Чичкова и Олега Степанова - по части 5 той же статьи ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

В соответствии с протоколом, опубликованном в твиттере Степановым, он выкрикивал в ходе своего выступления лозунги, не соответствовавшие заявленной теме мероприятия.

Ранее сообщалось, что после митинга против повышения пенсионного возраста, который состоялся на проспекте Сахарова в Москве, были задержаны выступавший на акции координатор регионального штаба оппозиционера Алексея Навального Степанов, председатель Либертарианской партии, заявитель мероприятия Бойко и ведущий митинга Чичков.

Либертарианская партия была организатором воскресного митинга на проспекте Академика Сахарова против повышения пенсионного возраста. Согласно оценкам полиции, в акции приняли участие порядка 2,5 тыс. человек. Собравшиеся скандировали лозунги против повышения пенсионного возраста, за отставку правительства и сменяемость власти.

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