Митинг против повышения пенсионного возраста в Петербурге собрал 1,5 тыс. человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Митинг против изменений пенсионного законодательства состоялся в субботу на площади Ленина в Санкт-Петербурге.

Организатором акции выступило городское отделение КПРФ, мероприятие началось в 13.00. К митингу присоединились представители разных политических сил. Порядок на мероприятии обеспечивали сотрудники полиции.

Митинг прошел без инцидентов, полицейские просили собравшихся не ходить по газонам.

"В массовом мероприятии в Калининском районе Петербурга приняли участие 1,5 тыс. человек. Нарушений не зафиксировано", - сообщили позднее "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.