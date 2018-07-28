Митинг против повышения пенсионного возраста в Петербурге собрал 1,5 тыс. человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Митинг против изменений пенсионного законодательства состоялся в субботу на площади Ленина в Санкт-Петербурге.
Организатором акции выступило городское отделение КПРФ, мероприятие началось в 13.00. К митингу присоединились представители разных политических сил. Порядок на мероприятии обеспечивали сотрудники полиции.
Митинг прошел без инцидентов, полицейские просили собравшихся не ходить по газонам.
"В массовом мероприятии в Калининском районе Петербурга приняли участие 1,5 тыс. человек. Нарушений не зафиксировано", - сообщили позднее "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
В Петербурге проходит митинг против пенсионной реформы. На акции собралось больше тысячи человекhttps://t.co/ICfhW77aYc— "Бумага" (@paperpaper_ru) 28 июля 2018 г.
Фото: "Протестный Петербург" pic.twitter.com/BxgIHsARPg