В России Пенсионная реформа

Столичная полиция насчитала 6,5 тыс. участников акции против пенсионной реформы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Шесть с половиной тысяч человек приняли участие в митинге против изменений в пенсионное законодательство в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняло участие 6500 человек. Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности. Нарушений общественного порядка не допущено", - сказал сотрудник пресс-службы.

Участники акции принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие защитить пенсионеров, отменить повышение пенсионного возраста и провести референдум по этому вопросу. Пришедшие скандировали лозунги с требованием отставки правительства и роспуска Госдумы.

В акции принимали участие представители фракции КПРФ, "Левого фронта", объединения Народно-патриотического союза России, движения Социалистическая Альтернатива и активисты по защите прав обманутых дольщиков, Российское социалистическое движение. Некоторые участники собирали подписи в поддержку обманутых дольщиков, раздавали печатные материалы.

Проспект Сахарова был перекрыт вдоль металлическими ограждениями, вдоль которых расставлены автозаки. Сотрудники полиции пропускали людей только через магнитные рамки, установленные со стороны станции метро Комсомольская.

Заявку на проведение акции подали представители фракции КПРФ. Заявленная численность мероприятия - до 10 тыс. человек.

В середине июня этого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

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