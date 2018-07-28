Митинг против повышения пенсионного возраста в Брянске собрал около 500 человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Брянская полиция насчитала около 500 человек на санкционированном митинге против повышения пенсионного возраста, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе городского управления МВД.

"Сегодня прошел митинг, организованный региональным отделением КПРФ. На территории старого аэропорта собрались около 500 человек. Нарушений общественного порядка не было", - отметил руководитель пресс-службы Сергей Королев.

Как сообщил корреспондент "Интерфакса", участники митинга вышли с плакатами против повышения пенсионного возраста, а также с призывами вынести на референдум вопрос об изменении пенсионного законодательства.

В субботу во многих городах России прошли аналогичные акции, в том числе в Москве и Петербурге.

Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.