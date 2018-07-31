Балакин зарегистрирован пятым кандидатом в мэры Москвы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком зарегистрировал пятым кандидатом в мэры Москвы экс-владельца компании СУ-155 Михаила Балакина, выдвинутого партией "Союз горожан".

Как передал корреспондент " Интерфакса", во вторник комиссия МГИК зарегистрировала Балакина, исполнив таким образом решение Мосгорсуда.

"Решение Мосгорсуда вступило в законную силу 30 июля, так как не было обжаловано. Мы обязаны зарегистрировать Балакина в течение пяти дней. Предлагаю принять решение зарегистрировать кандидата на должность мэра Москвы Балакина и выдать Балакину удостоверение о регистрации установленного образца", - сказала на заседании комиссии член МГИК Рима Кузнецова. Большинство членов комиссии решение поддержали.

Ранее кандидатами были зарегистрированы самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР) и Илья Свиридов (партия "Справедливая Россия").

Балакину Мосгоризбирком ранее отказал в регистрации, так как из 112 подписей муниципальных депутатов признаны были лишь 109 при необходимом минимуме в 110. Три подписи были признаны недействительными на основании п.18 ст.34 Избирательного кодекса Москвы, который запрещает "принуждать депутатов представительных органов местного самоуправления (...) ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме".

Это решение Балакин обжаловал в Мосгорсуде, который обязал МГИК зарегистрировать его кандидатом в мэры. На заседании горизбиркома в минувший четверг так и не было принято единого решения по обжалованию решения Мосгорсуда в Верховном суде.

30 июля истек срок, в течение которого городская избирательная комиссия могла обжаловать решение Мосгорсуда в Верховном суде. Жалоба не подавалась, и решение городского суда 31 июля вступило в законную силу.