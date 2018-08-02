В кинотеатре "Пионер" бесплатно покажут фильм погибшего в ЦАР режиссера Расторгуева

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Столичный кинотеатр "Пионер" 8 августа бесплатно покажет фильм "Я тебя люблю" режиссера Александра Расторгуева, который вместе с двумя коллегами по съемочной группе погиб в Центральноафриканской республике.

"8 августа в кинотеатре "Пионер" в память о трагически погибших в Африке Александре Расторгуеве, (журналисте) Орхане Джемале и (операторе) Кирилле Радченко состоится специальный показ фильма "Я тебя люблю", - говорится в сообщении на сайте кинотеатра.

В нем уточняется, что премьера картины "Я тебя люблю" состоялась в 2011 году на кинофестивале в Роттердаме.

Зарегистрироваться на показ можно на сайте "Пионера". Фильм начнется в 21.30.

31 июля стало известно, что в ЦАР в результате нападения неизвестных погибла российская съемочная группа, снимавшая фильм о частных военных компаниях.