К расследованию убийства российских журналистов в ЦАР подключилась ООН

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Представители ООН присоединились к расследованию убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На данный момент к расследованию подключилась миссия ООН по стабилизации в ЦАР. Она выделила четырех экспертов. 1 и 2 августа центральноафриканские правоохранительные органы при поддержке ооновских специалистов провели осмотр места преступления, допросили свидетелей в городе Сибю и в селениях, возле которых произошло это нападение", - сказала Захарова в пятницу на брифинге в Москве.

По словам представительницы МИД, посольство РФ предпринимает все меры для того, чтобы отправка погибших "на Родину была осуществлена уже сегодня". "По этическим соображениям мы не будем анонсировать дату прибытия рейса", - сказала Захарова.

Она отметила, что все данные о произошедшем были переданы родственникам погибших, "мы с ними на связи".

Ранее в ООН заявили, что погибшие российские журналисты не обращались в их миссию в ЦАР.

В ЦАР в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).