Более 300 комнат прохлады открылись в Москве из-за жары

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В территориальных центрах социального обслуживания (ТЦСО) и их филиалах с наступлением жаркой погоды организовано более 300 комнат прохлады, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы в пятницу.

"Комнаты открыты в каждом районе Москвы, их пропускная способность около 100 тыс. человек в месяц", - рассказал собеседник агентства.

В департаменте уточнили, что комнаты прохлады работают с 09:00 до 20:00 (понедельник-четверг), с 09:00 до 18:45 (пятница), с 09:00 до 16:00 (суббота).

Как сообщается, в помещениях созданы комфортные условия для досуга и отдыха, установлены кондиционеры, имеются кулеры с водой. При необходимости посетителям может быть предоставлена помощь медицинских сестер.