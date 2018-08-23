Главные новости
В РоссииОтсутствие Медведева на публике объяснили полученной им спортивной травмойВ РоссииПесков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы ПутинымВ РоссииПредполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыск
Москва

Повредившего картину Репина в Третьяковке оставили в СИЗО еще на месяц

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы до 26 сентября оставил под арестом Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Эмили Хиль в четверг.

Уроженцу Узбекистана Подпорину, долгое время проживавшему в Воронежской области, предъявлено обвинение "в уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, совершенном в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ" (ч. 2 ст. 243 УК РФ). Ему грозит как штраф до 5 млн рублей, так и до 6 лет лишения свободы.

Мужчина был задержан 25 мая после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван". Согласно видеоролику, который обнародовало МВД РФ, мужчина рассказал дознавателям, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки в буфете "Третьяковки".

Позднее в суде он заявил, что давал первые показания под давлением следствия и сотрудников музея, и попросил не верить тому, что о нем пишут. По его словам, он никогда не пил водку и тем более не пил ее в Третьяковке. Свой поступок Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине все ложь".

В пресс-службе музея сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую .

Прокурор на заседании, где рассматривалась апелляционная жалоба на арест Подпорина, заявил, что, согласно результатам экспертизы, нанесенный обвиняемым ущерб "составляет не менее 30 млн рублей".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Третьяковская галерея, Илья Репин

Новости по теме

Москва
Власти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформыВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформы
КПРФ рассчитывает, что на акцию выйдут 15 тысяч человекПодробнее
 Главный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движениеГлавный архитектор Москвы предложил вернуть на Арбат автомобильное движение
По его словам, автомобильное движение дисциплинирует людейПодробнее
 Голосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичейГолосовать на дачных избирательных участках захотели 0,4% москвичей
Почти 20 тысяч жителей столицы намерены голосовать на мэрских выборах в ПодмосковьеПодробнее
 Из-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверкуИз-за брошенных паспортов в бывшем отделе УФМС в Москве начали проверку
Накануне в социальных сетях появилась информация об обнаружении большого количества документов в заброшенном здании ФМС в ЧеремушкахПодробнее
Прошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадковПрошедший в среду ливень принес Москве до 32 мм осадков
Это около половины месячной нормы дождейПодробнее
 Часть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часаЧасть "зеленой" линии московского метро парализована уже больше часа
В метро загорелось оборудование, из-за чего на платформах скопились людиПодробнее
 Проезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатнымПроезд на электробусах в первый месяц в Москве будет бесплатным
До 2020 года столица планирует закупить 900 электробусовПодробнее
 Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"Мэрия Москвы призвала отказаться от митинга в поддержку фигуранток дела "Нового величия"
Акция не согласована и заявка столичным властям не подаваласьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОтсутствие Медведева на публике объяснили полученной им спортивной травмойВ РоссииПесков подтвердил возможное смягчение пенсионной реформы ПутинымВ РоссииПредполагаемого заказчика теракта в метро Петербурга объявили в международный розыскМоскваВласти Москвы согласовали митинг в центре города против пенсионной реформыВ РоссииСледователям из Польши разрешат осмотреть обломки самолета Леха КачиньскогоЭкономикаДоллар достиг 69 рублей

Отсутствие Медведева на публике объяснили полученной им спортивной травмой

Отсутствие Медведева на публике объяснили полученной им спортивной травмойМероприятия с участием премьер-министра пришлось отменить Подробнее

В Киеве сообщили о больших потерях за день боев в Донбассе

По данным Киева, обе стороны потеряли в общей сложности 17 человек убитыми Подробнее

Повредившего картину Репина в Третьяковке оставили в СИЗО еще на месяц

Рынок акций РФ обновил минимум индекса РТС за год на фоне распродаж из-за санкций

Росавиация урезала чартерную программу "Якутии" в сентябре

Фотохроника 23 августа

Фотохроника 23 августа8 фото

Более 230 млрд руб. выделят в России в 2018-2019 гг на военную инфраструктуру

В РПЦ упрекнули в излишнем усердии одевших обнаженные статуи в вузе Новосибирска

Глава Карелии предложил чиновникам пожертвовать на восстановление сгоревшей церкви

Европейские авиаперевозчики в сентябре приостановят перелеты в Тегеран

Против арестованного главы дагестанского фонда ОМС возбудили еще одно дело

В Южном Бутове открылся самый большой столичный парк за пределами МКАД

Бывший начальник полковника Захарченко назвал его в суде "хитрым, умным и плотоядным"

Лодка с туристами перевернулась во время экскурсии на Кубани

Сбербанк не увидел предпосылок для снижения ставок по депозитам физлиц и компаний

На МКС впервые сыграли в теннис

Российские туроператоры распродали путевки на сентябрь более чем наполовину

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru