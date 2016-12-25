Елизавета Глинка везла медикаменты в Сирию

Как рассказал глава СПЧ, они предназначались для университетского госпиталя в Латакии

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Гражданский активист, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, находившаяся на борту упавшего в Черном море самолета Ту-154 Минобороны России, была "небесным посланием о добродетели", заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

"Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели", - сказал Федотов, заявление которого размещено на сайте СПЧ.

Он отметил, что Глинка летела в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии.

"Доктор Лиза была всеобщей любимицей. И было за что: это она в течение многих лет практически ежедневно оказывала паллиативную медицинскую помощь, кормила бездомных, одевала, давала им приют. Это она под пулями вывозила больных и раненых детей из Донбасса, чтобы они смогли получить помощь в лучших больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Это она организовала для детей с ампутированными конечностями приют, где они проходят реабилитацию после больницы", - сказал глава СПЧ.

Федотов подчеркнул, что Доктор Лиза буквально выбивала из руководителей регионов деньги на помощь хосписам, больницам, приютам, интернатам, а также собирала по московским аптекам специальные средства, которые помогли украинской летчице Надежде Савченко сохранить жизнь во время ее длительной голодовки.

"Спасать жизнь других - это была ее миссия повсюду: в России, в Донбассе, в Сирии..." - добавил он.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.