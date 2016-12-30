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В России Крушение Ту-154 в Черном море

МЧС сообщило о завершении основной фазы операции на месте катастрофы Ту-154

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Силы отрядов "Центроспас" и Центра "Лидер" в полдень пятницы будут выведены с территории проведения поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи, сообщил начальник НЦУКС МЧС России Виктор Яцуценко.

"На 12 часов сегодня запланирован вывод сил и средств отрядов "Центроспас" центра "Лидер" и оперативной группы МЧС России в пункт постоянной дислокации. Основная фаза совместной поисковой операции завершена", - сказал Яцуценко в ходе селекторного совещания.

Он отметил, что семьям погибших оказывается всесторонняя помощь и психологическая поддержка. Проводятся мероприятия по опознанию и идентификации тел.

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