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МИД РФ предложил Путину выслать 35 американских дипломатов

Накануне США ввели новые санкции против России, в том числе против дипломатов РФ, из-за кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ предлагает президенту РФ Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из РФ в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии в международных отношений, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге", - сказал Лавров в специальном заявлении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Министр напомнил, что накануне США ввели новые санкции, под которые попали ФСБ и ряд других российских ведомств. В числе физических лиц, которых они коснулись, оказались и 35 российских дипломатов, которые объявлены персонами нон-грата должны покинуть территорию США до 23:59 1 января.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение США новых санкций, заявил, что ответ Москвы на них будет основан на принципе взаимности.

Детские лагеря или шпионские гнезда

Санкции США также предполагают закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".

"Кроме этого, нам запрещено пользоваться собственностью, которая является государственной собственностью РФ. Это одна дача для отдыха наших сотрудников посольства в Вашингтоне и вторая дача для отдыха сотрудников постпредства РФ при ООН", - отметил глава МИД РФ.

"Манеры наших коллег вполне очевидны, и в том, и в другом случае дачи предполагались для того, чтобы дети в период зимних каникул там отдыхали, там лагеря традиционно открываются. Но эти дачи объявлены шпионскими гнездами, как я понимаю из сообщений американской администрации", - заявил Лавров.

В связи с этим, по словам министра, МИД России также предлагает запретить американцам в ответ на антироссийские меры пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная.

Кто попал под санкции

В минувший четверг США ввели новые санкции против Москвы за якобы осуществленные во время выборов президента США кибератаки.

"Госдепартамент предпринял эти меры как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет, особенно за последние 12 месяцев", - говорится в заявлении.

Российские власти неоднократно отвергали обвинения Вашингтона в совершении хакерских атак во время президентских выборов в США.

Кроме дипломатов, в санкционном списке США значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер. В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

Помимо перечисленных лиц, под санкции попали Евгений Богачев и Алексей Белан. Белан в ноябре 2013 года вошел в составленный ФБР список самых разыскиваемых хакеров. По данным ФБР, мужчина в период с января 2012 года по апрель 2013 года совершал таки на электронные сети трех крупных американских онлайн магазинов, расположенных в Неваде и Калифорнии. По мнению следователей, подозреваемый похитил базы данных, которые содержали информацию и пароли миллионов пользователей.

В феврале 2015 года в ФБР сообщили, что американские власти готовы заплатить $3 млн тому, кто предоставит данные, которые позволят арестовать подозреваемого в кибермошенничестве россиянина Евгения Богачева. Сообщалось, что сотрудникам ФБР ранее удалось выявить и нейтрализовать глобальную сеть зараженных компьютеров под названием Gameover Zeus, нанесшую многомиллионный ущерб бизнесу и гражданам США. Как заявили представители американского ведомства, "многолетнее расследование ФБР выявило группу тесно связанных между собой киберпреступников, которые в основном базировались в России и Украине". Главным подозреваемым в совершении этих атак был российский гражданин Богачев, который, как полагают в ФБР, вместе с сообщниками нанес ущерб американским компаниям и гражданам США более чем на $100 млн.

Теги: Россия, США, МИД РФ, Сергей Лавров
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