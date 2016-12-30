МИД РФ предложил Путину выслать 35 американских дипломатов

Накануне США ввели новые санкции против России, в том числе против дипломатов РФ, из-за кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ предлагает президенту РФ Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из РФ в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии в международных отношений, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге", - сказал Лавров в специальном заявлении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Министр напомнил, что накануне США ввели новые санкции, под которые попали ФСБ и ряд других российских ведомств. В числе физических лиц, которых они коснулись, оказались и 35 российских дипломатов, которые объявлены персонами нон-грата должны покинуть территорию США до 23:59 1 января.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение США новых санкций, заявил, что ответ Москвы на них будет основан на принципе взаимности.

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