В Кремле назвали санкции США против РФ попыткой подорвать позиции Трампа

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают, что уходящая администрация США Барака Обамы своими действиями стремится подорвать позиции Дональда Трампа на международной арене.

"Это - действия, которые существенным образом подрывают внешнеполитические позиции следующей администрации. Вряд ли они имели какие-либо аналоги в истории США", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Будущей администрации и будущему, избранному, президенту навязывается модель поведения. Мы не знаем, это та модель, с которой он согласен или не согласен. Ещё раз повторяю: не было между нашим президентом и господином Трампом, помимо телефонного разговора, обмена какими-то посланиями. Не было каких-то субстантивных серьезных контактов", - сказал Песков.

Он продолжил: "Поэтому мы не знаем, какова позиция. Но мы отчётливо видим, что (старая - ИФ) администрация пытается навязать определённую линию. То есть, лишить (новую - ИФ) администрации какого-то уровня дееспособности и лишить её право выбора того пути, которым предложит идти новый президент. Ещё раз оговорюсь, это внутреннее дело США".

При этом Песков отметил, что президент РФ, принимая решение об ответных мерах, учтет то, что администрации Барака Обамы осталось работать три недели. "Конечно, этот фактор безусловно так или иначе будет учитываться", - добавил Песков. Тем не менее, реакция российской стороны будет симметричной и доставит США "существенный дискомфорт", заявил представитель Кремля.