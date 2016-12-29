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Владимир Путин определит ответ на санкции США на принципах взаимности

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не склонен преувеличивать эффективность ограничительных мер Вашингтона

Владимир Путин определит ответ на санкции США на принципах взаимности
Президент РФ Владимир Путин
Фото: ТАСС, Михаил Климентьев

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Ответ РФ на новые санкции США будет основан на принципе взаимности, его сформулирует глава российского государства, заявил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока я не могу сказать, какой будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности, - сказал он журналистам. - Ответ будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент РФ". Он пообещал, что реакция России нанесет "существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях".

При этом Песков усомнился в возможности телефонного разговора Владимира Путина с Бараком Обамой. "Я не думаю, что здесь нужна какая-то спешка, не думаю, что президент России будет здесь каким-то образом спешить", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул: "Мы не склонны преувеличивать эффективность этих санкций, также как и санкций, которые озвучивались ранее".

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, США
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