Следствие попросило продлить домашний арест Алексея Улюкаева

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн, поступило в Басманный суд Москвы.

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе суда, соответствующие материалы поступили в канцелярию. Речь идет о продлении срока на 3 месяца, до 15 апреля 2017 года.

О возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева стало известно в ночь на 15 ноября. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Басманный суд Москвы вечером 15 ноября отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января, отказав его защите в избрании более мягкой меры пресечения.

В СКР отметили, что обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября 2016 года $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50%.

Президент РФ Владимир Путин 15 ноября освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отставка Улюкаева не означает признания вины бывшего министра в инкриминируемых ему преступлениях.